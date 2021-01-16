مدير عام حصوين ومدير عام مكتب الصحة يناقشان احتياجات القطاع الصحي بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

بحث مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الاسد مع مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد احتياجات مديرية حصوين في الجانب الصحي واهم الصعوبات التي تواجه مكتب الصحة والسكان بالمديرية.



وفي مستهل اللقاء الذي عقد بمكتب الصحة بالمحافظة، وحضره مدير مكتب الصحة بحصوين الأستاذ أحمد سعد الأسد، ونائبه الأستاذ محمد سعد قطام، عبر مبارك عن شكره لقيادة السلطة المحلية بحصوين، وجهودها في دعم مكتب الصحة بالمديرية، وتذليل العقبات التي يواجهها.

وفي اللقاء استعرض مدير عام مديرية حصوين المشكلات والصعوبات التي تعانيها مديرية حصوين، في الجانب الصحي خصوصاً مايتعلق بتأثيت مستشفى حصوين الريفي الذي افتتحه المحافظ محمد علي ياسر مؤخرا، ومتابعة توجيهاته الكريمة بتأثيت المستشفى، وتزويده بكافة المعدات والأجهزة الطبية .

وابدى مدير عام مكتب الصحة استعداده للعمل على تلبية تلك المطالب بحسب الامكانيات المتوفرة و متابعة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لوضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه مكتب الصحة بحصوين، وعموم مديريات المحافظة.

و في ختام اللقاء عبر مدير عام مديرية حصوين عن شكره لقيادة السلطة بالمحافظة، لماتوليه من اهتمام بالجانب الصحي، وسعيها الدؤوب للنهوض بالخدمات الصحية ، حرصاً على سلامة المواطن وصحته.