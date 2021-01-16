الحوثي يفرض جبايات جديدة في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

قُتل مواطن من أبناء منطقة الحيمة شمال مدينة تعز، برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقالت مصادر، إن المواطن أكرم قائد قاسم، 24 عاماً، قُتل برصاص عناصر ذراع إيران أثناء حملة حوثية على قرى منطقة الحيمة شمال تعز، اليوم الجمعة، في قرية المنقاعة.

ووفقاً للمصادر فإن المليشيا نفذت، الجمعة، حملة للقرية بعشرات الأطقم وحملة اختطافات جماعية لأصحاب المزارع ومن يتهمونهم بعدم دفع الجبايات.

وأشارت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت النار على المواطن أكرم بشكل مباشر في منطقة السائلة وأصيب بطلقة في الظهر فارق الحياة على إثرها.‏