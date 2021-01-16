شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث الانتقالي: قرارات هادي تصعيد خطير ونسف لاتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

علق المجلس الانتقالي الجنوبي على التعيينات التي اصدرها الرئيس هادي امس واصفاً اياها بالتصعيد الخطير ونسف لاتفاق الرياض.



واكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ علي الكثيري في تغريدة له على تويتر ان القرارات أحادية الجانب التي اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي مثّلت تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض.

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واضاف: تتدارس هيئة رئاسة المجلس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل.