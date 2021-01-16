اليمن تدين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية 3 طائرات "مفخخة" باتجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت الجمهورية اليمنية واستنكرت بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة ايرانياً، 3 طائرات مسيرة بدون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان "ان الوزارة اذا تدين هذا العمل الإرهابي لتؤكد وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وتؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها و مكافحتها للارهاب بكافة اشكاله والحفاظ على امن واستقرار أراضيها و المنطقة".

واضاف البيان " ان هذا الهجوم الارهابي يأتي بعد يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة باليمن ليثبت للعالم تحدي هذه الجماعة الإرهابية للمجتمع الدولي في استمرار عملياتها الارهابية وإخلالها بأمن واستقرار المنطقة"..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية لاتؤمن بالسلام وان قرارها بيد ايران لإذكاء مزيداً من الصراع واستمرار الحرب بما يزيد من معاناه الشعب اليمني.

واكدت الوزارة، موقف اليمن الثابت والرافض للاعمال العدوانية و الإرهابية والتي تشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على المملكة وانما على أمن واستقرار المنطقة..مجددة تأكيدها بأهمية تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة ارهابية اجنبية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح عن هذه الأعمال الإرهابية والتي تعيق العملية السياسية في بلادنا وتنشر الارهاب والخراب في المنطقة بشكل عام.