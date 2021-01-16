شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبور 16 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات اغاثية وايوائية لعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 16 شاحنة تحمل مساعدات اغاثية وطبية وايوائية لمحافظات مأرب وصعدة والحديدة وحضرموت وتعز وحجة.



واوضح المركز ان المساعدات التي عبرت المنفذ خلال الفترة من 6 وحتى 14 يناير الجاري تشمل 225 طنًا و663 كيلوغراما من السلال الغذائية، و995 كيلوغراما من المواد الطبية المتنوعة، ومواد إيوائية تتضمن 100 خيمة و119 بساطًا، إضافة إلى 2,253 كرتونا من التمور.