صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيساً لمجلس الشورى ونواب له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٣) لسنة ٢٠٢١م بشأن تعيين رئيساً لمجلس الشورى ونواب له



فيما يلي نص القرار

قرار رئيس الجمهورية رقم ( 3 ) لسنة 2021م

بشأن تعيين رئيساً لمجلس الشورى ونواب له.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2001م بشأن تشكيل مجلس الشورى وتعديلاته.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ونظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تعذر معها إنعقاد مجلس الشورى.

ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

قرر

مادة (1): يعين الأخ/ د. أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى.

مادة (2): يعين الأخ/ عبدالله محمد ابو الغيث نائباً لرئيس مجلس الشورى.

مادة (3): يعين الأخ/ م. وحي طه عبدالله جعفر امان نائباً لرئيس مجلس الشورى.

وقضت المادة الرابعة والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.