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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطيع دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء والدكتور علي الاعوش سفيراً بالخارجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
صدر القرار الجمهوري رقم (١) لسنة 2021م قضت المادة الاولي منه بتعيين مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢١م قضت المادة الاولي منه بتعيين د. علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية .