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مطيع دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء والدكتور علي الاعوش سفيراً بالخارجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

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صدر  القرار الجمهوري رقم (١) لسنة 2021م قضت المادة الاولي منه بتعيين مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.

 

 

كما صدر القرار الجمهوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢١م قضت المادة الاولي منه بتعيين  د. علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية.

 

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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