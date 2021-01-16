حريق في سوق سوداء للمشتقات النفطية بإب

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق هائل في إحدى محطات السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية بمدينة إب وسط البلاد، مسبباً خسائر مادية كبيرة.



وقالت مصادر محلية، إن حريقاً هائلاً اندلع مساء الجمعة، في محطة للمشتقات النفطية تعود ملكيتها لنافذين حوثيين بشارع الجامعة وسط المدينة.



وعن أسباب الحادثة، أوضحت المصادر أن نيران مجهولة اندلعت في سيارة قديمة مركونة وتوسعت لتشمل المحطة القريبة من مكان الحادثة.



وتسبب الحريق بخسائر مادية كبيرة، قبل أن يتم إخماده من قبل الأهالي وسط غياب سيارات الدفاع المدني.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من اندلاع حريق مماثل في محطة سوق سوداء بشارع تعز وسط المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

