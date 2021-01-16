[ مقتل مواطن واختطافات جماعية في حملة حوثية مستمرة بـ "حيمة تعز" ]

قُتل مواطن، الجمعة، برصاص مليشيات الحوثي الإرهابية التي تواصل حملتها المسلحة في قرى مناطق الحيمة شمال تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال مركز تعز الحقوقي، إن المواطن "أكرم قائد قاسم" ـ 24 سنة ـ، من أهالي قرية المنقاعة، قُتل خلال مداهمة الحملة الحوثية للقرية بعشرات الأطقم وتنفيذ حملة اعتقالات جماعية لأصحاب المزارع والرافضين لدفع الجبايات.



ونقل المركز عن شهود عيان قولهم إن المواطن "أكرم" حاول الفرار من مليشيات الحوثي التي تسعى لاختطافه، وأثناء ذلك أطلق مسلح حوثي النار عليه وأراده قتيلاً على الفور.



وأوضح المركز أن فرقه وثقت في وقت سابق اختطاف الحملة الحوثية لـ "رشدي، بليغ قائد قاسم" وكلاهما شقيقين للضحية.



وأسفرت الحملة الحوثية المستمرة منذ نحو 10 أيام في مناطق الحيمة، عن مقتل 12 شخص وإصابة 31 آخرين، إضافة إلى اختطاف نحو 200 شخص، ومداهمة 207 منزلا، وتدمير 28 منزل آخرين، وفق المركز.

