إب.. حريق في إحدى محطات السوق السوداء للمشتقات النفطية يخلف خسائر مادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

الخليج 365 ـ إب

اندلع حريق هائل في إحدى محطات السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية بمدينة إب وسط البلاد.



وذكرت مصادر محلية أن حريقاً هائلاً اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة، في محطة للمشتقات النفطية بشارع الجامعة وسط المدينة.

ووفق المصادر فإن المحطة تابعة لأحد تجار السوق في المحافظة.

وتسبب الحريق بخسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين من السيارات التي كانت بالقرب من مكان الحادثة.

يشار إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من اندلاع حريق هائل في محطة سوق سوداء بشارع تعز جوار المركز الثقافي، وأدى إلى إصابة مواطنين اثنين بحروق، بالإضافة إلى خسائر مادية خصوصا في السيارات التي كانت مركونة بالقرب من موقع الحريق