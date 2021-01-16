وفاة ثلاثة أطفال وإصابة آخرين بصعدة جراء تهدم منزل بسبب الثلوج المتراكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

الخليج 365 ـ صعدة

قالت مصادر محلية إن ثلاثة اطفال توفوا وأصيب آخرون إثر انهيار منزل في منطقة الدربين بمديرية مجز، بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.



وذكرت المصادر أن ثلاثة أطفال توفوا وأصيب عدد آخر بعد تهدم منزلهم جراء تراكم الثلوج المتراكمة في المنطقة منذ ثلاثة أيام.

وتابعت المصادر أن عشرات الحيوانات نفقت بسبب تلك الأجواء الغير معتادة، كما تسببت الثلوج بأضرار في منازل المنطقة وأغلبها منازل ترابية.

هذا وشهدت مناطق في المحافظة الحدودية "أقصى شمال اليمن" تساقطا للثلوج، وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر أراضي تلك المناطق وقد اتّشَحت رداء أبيض من الثلج على غير عادتها