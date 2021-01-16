الضالع.. المشتركة تصد هجوماً لمليشيا الحوثي من محورين على قطاع الفاخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

صدّت وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، مساء الجمعة 15 يناير/ كانون الثاني 2021، هجومين شنتهما مليشيا الحوثي على مواقعها، شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وذكر مصدر عسكري أن وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية خاضت مواجهات عنيفة ضد مجاميع لمليشيا الحوثي الإرهابية أثناء مهاجمتها مواقع تتمركز فيها "الأولى"، بقطاع الفاخر غربي قعطبة.

وأكد المصدر أن المجاميع الحوثية شنت هجوماً من محورين على مواقع تتمركز فيها المشتركة في "حبيل المزارع، وتباب عثمان، وصبيرة، ومرخزة" بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، غربي وجنوبي قطاع الفاخر.

وامتدت رقعة المواجهات التي احتدمت بين الطرفين لأكثر من ساعة، إلى حبيل العبدي وحبيل الكلب شمالي ذات القطاع.

وتمكنت المشتركة من صد الهجمات الحوثية بعد أن تكبدت المليشيا خسائر بشرية فادحة