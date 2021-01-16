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إب.. مليشيا الحوثي تختطف زوج الشهيدة ختام العشاري

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اليمن العربي ـ إب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

الخليج 365 ـ إب

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 16 يناير 2021م، زوج الشهيدة ختام العشاري في محافظة إب.

 

وذكرت مصادر محلية نقلا عن أهال، أن مسلحين حوثيين اختطفوا زوج الشهيدة ختام العشاري ويدعى "محمد مقبل العشاري"، بعد خروجه من منزله في مدينة العدين اثناء توجهه إلى عاصمة المحافظة مدينة إب، واقتادوه الى جهة مجهولة.

 

فيما لفتت مصادر أمنية، أن عناصر حوثية تتبع أمن إب اختطفت العشاري وأودعته سجن البحث الجنائي بتهمة ملفقة عن نيته السرقة وبهدف الضغط عليه للتنازل عن القضية.

 

يأتي ذلك بعد اكثر من اسبوع على اختطاف المليشيات الحوثية ناشط إعلامي يدعى مراد البناء وايداعه في سجن الأمن السياسي في مدينة إب، بسبب تناوله قضية المواطنة "ختام العشاري"، التي قتلت على أيدي عناصر حوثية، بمديرية العدين، غرب محافظة إب، أواخر الشهر الماضي.

 

وكان الناشط "البنا" أول من نشر عن جريمة مقتل "ختام العشاري" واتهمه نشطاء وقياديون من مليشيا الحوثي بالوقوف خلف عملية النشر لتفاصيل الجريمة، التي هزت وجدان اليمنيين بشكل عام، وأبناء محافظة إب بوجه خاص.

 

وبحسب المصادر، فإن الناشط البنا يقبع في سجن الأمن السياسي في مدينة إب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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