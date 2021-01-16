عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يجري تعيينات في مناصب رفيعة

الجمعة 15 يناير 2021

الخليج 365

قرر الرئيس عبدربه منصور هادي، الجمعة، تعيين رئيس جديد لمجلس الشورى ونائبين له، بالإضافة إلى تعيين نائب عام للجمهورية، وتعيين النائب العام السابق سفيرا في وزارة الخارجية، فضلا عن تعيين أمين عام لمجلس الوزراء.



وشملت قرارات هادي تعيين رئيس الوزراء السابق ومستشار الرئيس الحالي أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وتعيين وزير الأشغال العامة الأسبق وحي أمان، وعبدالله محمد أبو الغيث محافظ الحديدة السابق، نائبين لرئيس مجلس الشورى.

ومجلس الشورى هو مجلس تشريعي إلى جانب مجلس النواب في اليمن، إلا أن المجلسين منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014، لم يتمكنا من الالتئام أو ممارسة أنشطتهما كسلطة تشريعية في البلاد، التي تعيش حربا وانقساما حادا منذ ذلك الحين.

كما تضمنت القرارات تعيين وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن أحمد أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية، بدلا من علي الأعوش الذي تم تعيينه سفيرا في وزارة الخارجية.

وعين الرئيس اليمني أيضا مستشار رئيس الوزراء الحالي مطيع دماج أمينا عاما لمجلس الوزراء، بدلا من حسين منصور الذي ظل في هذا المنصب منذ نحو أربعة أعوام.