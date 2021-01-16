الحكومة اليمنية تدين إعدام وصلب مدنيين على يد ميليشيا الحوثي في محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

أدان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إعدام وصلب مواطنين مدنيين على يد ميليشيا الحوثي المدعومة في منطقة الحيمة، بمديرية التعزية في محافظة تعز.



وقال الوزير الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الجمعة، إن ”ميليشيا الحوثي أعدمت ميدانياً مدنيين بعد اقتحامها قرى ومنازل منطقة الحيمة، وعمدت إلى التمثيل بجثثهم وصلبهم على الشجر، في واحدة من جرائمها البربرية الإرهابية التي يندى لها جبين البشرية“.

وأضاف الإرياني أن ”هذه الجريمة البشعة تذكرنا بقيام تنظيم القاعدة الإرهابي بإعدام وصلب طبيب الأسنان في المركز الصحي بمديرية الصومعة محافظة البيضاء مظهر اليوسفي، وتؤكد تطابق ممارسات وجرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية ونظيراتها من الجماعات الإرهابية داعش، القاعدة“.

وطالب الإرياني ‏المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وآخرها قتل المدنيين وصلبهم وتدمير وإحراق منازلهم في منطقة الحيمة بتعز، والعمل على إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.