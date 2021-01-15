مقتل مدني بانفجار لغم زرعه الحوثيون جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدني، الخميس، بانفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مديرية حيس جنوبي الحديدة غربي اليمن.



ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر محلي قوله، إن "لغما من مخلفات الحوثيين انفجر بدرجة المواطن عبدالملك هزاع الجعشي 26 عاما، في قرية الرباط الواقعة جنوب المديرية، ما أسفر عن مقتله على الفور".



وأشارت المصادر إلى أن المواطن من أبناء من منطقة ريده التابعة لمحافظة إب، وكان يعمل بائع في سوق مركز مدينة حيس.



وفي وقت سابق اليوم انفجر لغم أخر بمواطن في مثلث العمري بمديرية ذوباب غرب تعز، ما أدى إلى بتر قدمه اليسرى.



وصباح أمس الأربعاء قتل مواطن في عزلة الجمعة جنوب حيس جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي والتي زرعتها بكثافة.

