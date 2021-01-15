وزير النفط والمعادن يبحث اوجه التنسيق والعمل المشترك مع شركة توتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود، خلال لقائه اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع نائب رئيس شركة توتال للشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليمن ولبنان وقبرص ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال روموريك راغنون، اوجه التنسيق والعمل المشترك بشأن الشركة اليمنية للغاز المسالYLNG.



واشار الوزير، إلى عمق العلاقة الإستراتيجية مع شركة توتال والأعمال الاستثمارية وآفاق العمل والإستثمار المشترك في مجال النفط والغاز...لافتاً إلى أن شركة توتال الفرنسية تأتي في المرتبة الخامسة على مستوى العالم وأن اليمن حريصة على تشجيع الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها في الخارطة النفطية خصوصا بعد استقرار الوضع وتحسين بيئة الاستثمار وتوفر كافة الظروف الملائمة لعمل الشركات.

من جانبه أكد نائب رئيس شركة توتال على حرص الشركة على اهتمام الشركة بتعزيز حضورها ومشاريعها الاستثمارية في مواقع امتيازاتها وأعمالها في عدد من القطاعات النفطية وبما يسهم بدعم الاقتصاد اليمني وتحقيق المصلحة المشتركة.

حضر اللقاء نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي الوكيل المساعد لشؤون الغاز المهندسة ندى آمان ومدير عام شركة توتال اليمن ممثل شركة توتال في مشروع الغاز محمد عجينة.