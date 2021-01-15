السفيرة مجلي تؤكد تمسك الحكومة اليمنية بالسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت سفيرة اليمن في بولندا الدكتورة ميرفت مجلي، تمسك الحكومة اليمنية بخيار السلام في إطار الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.



جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة مجلي خلال مشاركتها في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي ضم وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، والسفراء العرب المعتمدين في بولندا.

وأعربت مجلي، عن تقدير الحكومة اليمنية لجمهورية بولندا الصديقة نظير دعمها المتواصل لجهود السلام في اليمن، وإدانتها للعمل الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار عدن الدولي.

وقالت: إن قرار الحكومة الأمريكية بشأن إدراج مليشيا الحوثي الإرهابية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، خطوة هامة لتقويض تمويل هذه المليشيا والضغط عليها للاذعان لقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه أكد وزير الخارجية البولندي، دعم بلاده لجهود السلام في المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص لما تربط الدولتين من علاقات منذ زمن طويل في شتى المجالات.