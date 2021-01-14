حضرموت: وقفة تدعو لمراقبة الأسعار ومكافحة الفساد وفتح مطار الريان

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم العشرات في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الخميس، وقفة احتجاجية، للمطالبة بوقف التلاعب بصرف العملة والعمل على تحسين الخدمات العامة، والإسراع بإعادة تشغيل مطار الريان الدولي.



وشارك في الوقفة التي اقيمت أمام ديوان المحافظة بالمكلا؛ عضو مجلس النواب أحمد بكران، وشخصيات اجتماعية وممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت.



ودعا المحتجون السلطة المحلية إلى ضرورة مراقبة أسعار السلع، ومحاربة الفساد، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.



وطالبوا بإيقاف التلاعب بصرف العملة الوطنية، وكذا تردي الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء في ساحل المحافظة.



ورفع المحتجون لافتات تندد بما وصفوه "المحسوبية والعنصرية والمناطقية والطبقية".



كما جددت الوقفة، مطالباتها المستمرة، بالتعجيل بفتح مطار الريّان الدولي، المغلق منذ سنوات أمام المسافرين، من قبل القوات الإماراتية.



وشددت، على صرف المرتبات والعلاوات السنوية للموظفين، الأمنيين والعسكريين.



يشار إلى أن مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت تشهد كل يوم خميس وقفات احتجاجية منذ أكثر من شهر وتدعو لذات المطالب.

