هيئة المواصفات تشارك بالورشة العربية الثانية حول البرنامج العربي للحلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الورشة العربية الثانية الخاصة حول البرنامج العربي للحلال، التي نظمتها اليوم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بمشاركة عدد من الدول العربية.



وجرى خلال الورشة مناقشة الملاحظات الواردة من الدول العربية على البرنامج العربي للحلال، واستعراض توصيات ورشة العمل الأولى حول البرنامج العربي للحلال ومواصفات حلال، وإعداد دليل إرشادي للاستئناس به من قبل الجهات المعنية بقطاع الحلال في الدول العربية، كما تم التطرق إلى المعوقات التي تحول دون انضمام بقية الدول العربية إلى البرنامج العربي للحلال.

وتأتي مشاركة الهيئة اليمنية للمواصفات في هذه الورشة استكمالا للمتطلبات اللازمة لتدريب وتأهيل كادر وحدة الحلال التي انشأتها هيئة المواصفات حديثاً، وذلك استجابة لاشتراط الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بضرورة إرفاق شهادة حلال كمتطلب أساسي لفحص إرساليات اللحوم والدواجن المصدرة من اليمن إلى المملكة.