مركز المعلومات يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح ثلاثة مهندسين اختطفتهم مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة سرعة العمل على إنقاذ حياة ثلاثة مهندسين يمنيين يعملون لصالح شركة صافر للاستكشاف والإنتاج النفطي باليمن اختطفتهم مليشيا الحوثي الارهابية.



وقال بيان للمركز أن المهندسين الثلاثة تم اختطافهم من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، يوم الأحد 3 يناير 2021، أثناء توجههم من صنعاء إلى مقر الشركة في مأرب التي تقدم خدمات الغاز المنزلي لكل مناطق الجمهورية اليمنية بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

وأوضح المركز في بيان ان المليشيا اختطفت كل من: ( المهندس جبر صالح العداشي، والمهندس أمين نعمان المقطري، والمهندس محمد فؤاد ثابت الاغبري )، من قبل العناصر الحوثية وأخذوا إلى أماكن غير معلومة وهناك خشية جدية على حياتهم.

وطالب مركز المعلومات بسرعة إطلاق سراحهم، واتخاذ الأمم المتحدة عبر مكتب الأمين العام ومبعوثه إلى اليمن ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سرعة التدخل وإدانة هذه الجريمة التي تضرب عصب الحياة لمؤسسة تقدم خدماتها لكل اليمن وتهدد حياة أبرياء.