السفير مصطفى يبحث مع مسؤولين بلجيكي وأوروبي مستجدات السلام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى بلجيكا محمد طه مصطفى، اليوم، مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البلجيكية السفير بيتر هيجبرت، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع اليمنية وما تعرضت له حكومة الكفاءات السياسية من هجوم إرهابي عند وصولها إلى مطار عدن الدولي.



وأعرب السفير مصطفى، عن تقدير بلادنا لبلجيكا إدانتها لذلك الهجوم الإرهابي .. مؤكدا عزم الحكومة على المضي في إنجاز مهامها في العاصمة المؤقتة عدن .. متطرقا إلى القرار الأمريكي بتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية .. مؤكدا أن ذلك القرار سيسهم في الضغط على الجماعة الحوثية ودفعها نحو السلام، وأن الحكومة ملتزمة بالتعاون الكامل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء اليمن.

وعلى صعيد متصل، بحث سفير بلادنا لدى بلجيكا محمد طه مصطفى، هاتفيا، مع مدير إدارة الجزيرة والعراق والسياسات الإقليمية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي جابرييل مونيرا، مستجدات الساحة اليمنية وتداعيات الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار عدن أثناء وصول الحكومة.

وأكد المسؤولان البلجيكي والأوروبي، إدانتهما الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الحكومة في مطار عدن، كما أكدا استمرار دعمهما لمساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى إحلال سلام دائم في اليمن.