شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع أكثر من 35 طنًا من السلال الغذائية للنازحين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 40 طناً و232 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,562 فردًا.



الى ذلك اجرى الفريق الطبي التابع للمركز، في اليوم الرابع من الحملة الطبية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، 15 عملية جراحية، منها 7 جراحات في المسالك البولية و 8 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 31 فردا .