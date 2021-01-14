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توزيع أكثر من 35 طنًا من السلال الغذائية للنازحين في مأرب

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 40 طناً و232 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,562 فردًا.

الى ذلك اجرى الفريق الطبي التابع للمركز، في اليوم الرابع من الحملة الطبية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، 15 عملية جراحية، منها 7 جراحات في المسالك البولية و 8 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 31 فردا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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