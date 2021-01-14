شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن في مسقط يلتقي مسؤول الملف اليمني في الخارجية العمانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن في العاصمة العمانية مسقط الدكتور خالد بن شطيف، اليوم مع رئيس دائرة مكتب الوزير ومستشار وزير الخارجيه العماني ومسؤول ملف اليمن بالخارجية العمانية السفير عبدالله البادي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها.



وأكد السفير بن شطيف، ترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأمريكية حول تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية، وأن ذلك سيساعد على تحقيق عملية السلام في بلادنا من خلال إرغام المليشيات على الجلوس في طاولة المفاوضات والدفع بالعملية السياسية وإنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا.

ومن جانبه أكد السفير بادي، موقف سلطنة عمان الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن .. مشيرا إلى أهمية استقرار اليمن وانعكاس ذلك على استقرار وأمن سلطنة عمان.