شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يناقش مع منسق (يونبس) مشاريع دعم القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بعدن اليوم، مع منسق منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس)، الدكتور خلدون صالح، عدد من المشروعات المرتبطة بالقطاع الصحي.



واطلع الوزير، على الخطط الجارية للمنظمة ومن اهمها، تأهيل 12 مستشفى، و20 مركزا للعزل، بالإضافة إلى عدد اخر من المشاريع بتكلفة 45 مليون يورو بتمويل من البنك الألماني، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بدعم الطاقة الشمسية والممولة من البنك الدولي وبناء مراكز التغذية عبر دعم من منظمة الصحة العالمية.

وأشاد وزير الصحة، بتدخلات الأمم المتحدة في القطاعات الصحية، مشيرا الى حاجة القطاع الصحي الى مزيد من المشاريع خاصة في المناطق الريفية.