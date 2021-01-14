السفير شجاع الدين يلتقي رئيس الدائرة السياسية بوزارة الخارجية السلوفاكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن الغير مقيم لدى جمهورية سلوفاكيا، هيثم شجاع الدين اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس الدائرة السياسية بالخارجية السلوفاكية- رومان بوزيك، مستجدات الأوضاع في بلادنا.



واستعرض اللقاء، تداعيات العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة الجديدة في مطار عدن الدولي، من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، وأشار السفير شجاع الدين، الى دعم الحكومة اليمنية لقرار الادارة الامريكية بتصنيف المليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، مؤكداً التزام الحكومة استمرارها بدعم كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل لسلام شامل في اليمن.

من جانبه عبر المسؤول السلوفاكي عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له الحكومة اليمنية، مؤكداً حرص سلوفاكيا على إحلال السلام في اليمن ودعم كافة المبعوث الأممي للتوصل لسلام دائم و شامل في اليمن.