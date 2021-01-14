العواضي يبحث مع مسؤول كيني تداعيات الهجوم الإرهابي على مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث القائم بالأعمال بالاصالة في سفارة اليمن في نيروبي عبدالسلام العواضي، مع مدير دائرة الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الكينية السفير سالم، بتقنية الاتصال المرئي.



وثمن العواضي، موقف الحكومة الكينية ودعمها للحكومة اليمنية، وادانتها الشديدة للهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

واستعرض العواضي مستجدات الأوضاع في بلادنا، مشيرا الى ان اليمن تعول على كينيا بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، بالمساهمة في اتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفا حازما، تجاه الهجوم الإرهابية الذي نفذته المليشيا الانقلابية لمطار مدني واستهداف الأبرياء من المواطنين.

من جانبه أكد المسؤول الكيني، ادانة بلاده للهجوم على مطار عدن الدولي، مشيرا الى موقف كينيا في مجلس الأمن داعم للحكومة و الشعب اليمني ليعم السلام ويعود الاستقرار الى اليمن.