تدشين عملية ترقيم المعدات الثقيلة بشرطة مرور محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة تعز عارف جامل، ومدير شرطة السير العقيد عبدالله راجح اليوم، عملية ترقيم المركبات والمعدات الثقيلة ( شيولات - بوكلينات - دينات ) وإصدار الرخص الالكترونية الخاصة بها.



واكد الوكيل جامل، أهمية عملية ترقيم المعدات الثقيلة ودورها في توفير قاعدة بيانات شاملة وتسهيل معرفة نوعيتها وتحديد مالكها، بحيث تشمل مختلف انواع المركبات الخاصة والعامة، مشيرا الى أن حملة الترقيم ستسهم في تنظيم عملية سير المركبات ومساعدة الجهات الأمنية لمعرفة المخالفين وضبطهم.

من جهته أوضح العقيد راجح، أنه سيتم منح مالكي بقية المعدات الثقيلة ثلاثة اشهر لترقيم مركباتهم او حجزها لدى شرطة السير.