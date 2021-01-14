اجتماع موسع برئاسة العوج يناقش خطط ورؤية وزارة الاتصالات لعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للوزارة عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، خطط رؤساء الدوائر والمكاتب والمؤسسات بالوزارة حول تشخيص الوضع الحالي والمتطلبات المستقبلية، للخروج برؤية مستقبلية شاملة لوزارة الاتصالات للعام 2021م.



وأكد الوزير العوج، أهمية وزارة الاتصالات بشقيها الخدمي والإيرادي، كونها تمثل رديف أساسي ومالي لخزينة الدولة، ولا بد من تكاتف وتعاون الجميع للارتقاء بالوزارة .. متطرقا إلى ما تعرضت له وزارة الاتصالات من تخريب وتدمير للبنية التحتية جراء الحرب.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة تتولى بلورة خطط التشخيص والمتطلبات المستقبلية، ووضع خلاصة تتضمن أولويات المرحلة القادمة وتساهم في تطوير قطاعات الاتصالات الحيوية والهامة.