شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يبحث إمكانية دعم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي اليوم، مع مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مكتب المهرة عبدالله باسليمان، إمكانية تدخل البرنامج في دعم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث.



واستعرض اللقاء الأنشطة والأعمال التي يقوم بها المركز، والخطط المستقبلية، وأوضح العبودي أن اللغة المهرية من اللغات العريقة، مؤكداً أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم لمركز اللغة المهرية من أجل توثيق الموروث الفكري والثقافي لمحافظة المهرة.