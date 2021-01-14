معين عبدالملك يتابع سير العمليات العسكرية والميدانية في عدد من جبهات القتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، سير العمليات العسكرية والميدانية في عدد من جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والمعنويات العالية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بالتفاف من الشعب اليمني، لاستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.



واطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، على أوضاع المقاتلين والوضع العام في الجبهات، والاحتياجات القائمة لدعم وتعزيز الصمود الأسطوري للجيش والقبائل والمقاومة في معركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني .. منوها بالدعم والاسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تخوض مع الشرعية معركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإيلاء كل الاهتمام والرعاية بالمؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير كافة الامكانيات من اجل قيامها بالأدوار والمهام المناطة بها على الوجه الأمثل.. مشيرا الى انه سيتم وضع معالجات لكل الإشكاليات التي سادت في الفترات السابقة والاهتمام باوضاع الجيش الوطني من جميع الجوانب.

بدوره عبر رئيس هيئة الأركان العامة عن تقديره لمتابعة واهتمام رئيس الوزراء.. مشيرا الى المعنويات العالية للجيش الوطني والمقاومة والقبائل وكل الشعب اليمني بعد تشكيل الحكومة الجديدة وممارسة اعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، لاستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. لافتا الى اهم التطورات والأوضاع في مختلف الجبهات.