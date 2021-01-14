الوكيل مفتاح يبحث مع رئيس بعثة الهجرة الدولية في اليمن تدخلاتها الانسانية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائه اليوم رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن كريستا روتنستاينر التي تزور المحافظة لبضعة ايام، التدخلات الانسانية للمنظمة ودورها في التنسيق مع المنظمات الاممية الاخرى للاستجابة للاحتياجات الانسانية للنازحين في المحافظة خاصة مع استمرار حالات النزوح للمحافظة.



كما جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الانسانية بين السلطة المحلية والمنظمة لتمويل خطة الاستجابة الانسانية التي اطلقتها المحافظة، والاحتياجات الطارئة المتوقعة، الى جانب التسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية للمنظمة التي تدير المكتب الانساني المتقدم للامم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن.

وخلال اللقاء اكد الوكيل مفتاح على ان تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية من قبل الخارجية الامريكية تصنيف مستحق وان جاء متأخرا.. وهو تصنيف سيعزز من فرص التوصل الى السلام في اليمن مع منظمة لا تؤمن الا بالعنف والارهاب والقتل وارتكاب الجرائم وتواصل تعنتها في تضييع كل فرص السلام التي اتيحت لها وقدمت في سبيلها الشرعية تنازلات كبيرة، مستغلة تغاضي المجتمع الدولي عن اعمالها الارهابية.

واشار الوكيل مفتاح الى ان تذرع المنظمات في معارضتها لهذا التصنيف واتخاذ موقف من الاعمال الارهابية لهذه المليشيا، بتعقيد الوضع الانساني وتخوفها من صعوبة وصول المساعدات الغذائية لليمنيين، في حين ان مليشيا الحوثي تواصل عرقلتها عمل المنظمات الانسانية والاعمال الاغاثية وتمارس الابتزاز المتواصل للمنظمات، ومنعت وصول المواد الغذائية الى كثير من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، كما صادرت الكثير من المساعدات الغذائية ووجهتها لدعم مجهودها الحربي والى مقاتليها في الجبهات ووجدت في اكثر من موقع عسكري بعد تحريره من المليشيا مواد الاغاثة في تلك المواقع.

واكد الدكتور مفتاح ان هذا التصنيف سيحد من الاعمال الارهابية لهذه المليشيا التي لاستهداف المواطن اليمني فحسب وانما تتهدد المجتمع الدولي وممر الملاحة الدولية ودول الجوار.. كما انه سيقوي من موقف القيادات المعتدلة فيها في فصل هذه المليشيا عن المشروع الايراني والاعمال الارهابية، والتوجه نحو تقديم التنازلات من اجل التوصل الى سلام دائم لليمن.