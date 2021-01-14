مناقشة 8 مشاريع بحثية في كلية الصيدلة بجامعة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش 180 طالبا من المستوى الخامس في كلية الصيدلة بجامعة عدن، اليوم، ثمانية مشاريع بحثية من العام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م، وذلك ضمن الخطة الدراسية في الكلية التي تؤهلهم لنيل درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلانية.



وتمت مناقشة الأبحاث بإشراف لجنة أكاديمية من أعضاء الهيئة التعليمية بالكلية، وتناولت أبحاث الطلاب البحث في مجالات علم الأدوية وتأثيراته على المريض والتيقظ الدوائي ومتابعة الدواء بعد الاستخدام، وكذا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا الأدوية ومجالات الكيمياء الصيدلانية وطب الأعشاب واستخلاص المواد واختباراتها وتقديمها كعلاج مستقبلي.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة عدن الدكتور عادل عبدالمجيد وعميد كلية الصيدلة الدكتور صالح الجفري، أهمية البحث العلمي في مجالات التعليم الأكاديمي وتعزيز الجوانب التطبيقية والاتجاه نحو افتتاح مساقات الماجستير للإسهام في تطوير الكلية ودفعها نحو الأمام .. مؤكدين حاجة سوق العمل لمخرجات كلي الصيدلة .. لافتين إلى أن العام الجاري وبالتزامن مع احتفاء جامعة عدن بالذكرى الـ 50 لتأسيسها ستشهد كلية الصيدلة اعتماد عدد من المشاريع التطويرية في الكلية من مختبرات وورش، وكذا العمل على تأهيل أعضاء الهيئة التعليمية بكلفة إجمالية تصل إلى ستة مليون دولار.

وعلى صعيد متصل، افتتح القائم بأعمال رئيس جامعة عدن الدكتور عادل عبدالمجيد، وعميد كلية الصيدلة الدكتور صالح الجفري، وبحضور المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، وعميد كلية التمريض الدكتورة رجاء عبده، ومدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان في عدن الدكتور علي عبدالله وأساتذة وأكاديميين مختصين، الصيدلية التعليمية في الكلية كنموذج حديث للتطبيقات العملية والمجهزة بمختلف الأدوية المتوفرة في السوق المحلية، وذلك لتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب، كما تم افتتاح ثلاثة مختبرات طبية تعليمية خاصة بطلاب الدراسات العليا لتسهيل التطبيق بها لطلاب الماجستير المزمع افتتاحه هذا العام.