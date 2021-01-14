وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية مستجدات الساحة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتطورات على الساحة اليمنية والدعم الذي يمكن أن تقدمه النرويج لليمن خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن.



وخلال اللقاء قدم وزير الخارجية الشكر للجانب النرويجي للجهود التي تبذل في الجانب الإنساني ودعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وثمن إعلان النرويج لإدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي عند وصول حكومة الكفاءات السياسية للعاصمة المؤقتة عدن.

وأشار بن مبارك، إلى أن ذلك الهجوم الذي اثبتت التحقيقات بأن مليشيا الحوثي الإرهابية هي من يقف وراءه، لم يزد الحكومة الا تلاحما وحرصا على تحقيق السلام واصرارا على مواجهة التحديات واستعدادا لتحمل مهامها الدستورية وخدمة أبناء شعبها من صعدة إلى سقطرى.

ونوه وزير الخارجية، بأهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وإدانة الهجوم الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي وممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي لتغيير سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام.

من جانبها جددت وزيرة خارجية النرويج، ادانتها للهجوم على مطار عدن الدولي .. معتبرة أن ذلك الهجوم انما استهدف عملية السلام .. مؤكدة دعم بلادها لأمن واستقرار ووحدة اليمن والوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية.