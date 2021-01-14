اختتام ورشة عمل في عدن حول إستراتيجية البرنامج الوطني للملاريا 2020 - 2024

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل المراجعة الفنية لإستراتيجية برنامج الملاريا للأعوام 2020 - 2024م، والتي نظمها البرنامج الوطني للملاريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وخرجت الورشة التي استمرت يومين بمشاركة 35 كادرا صحيا بعدد من التوصيات الهادفة في مجملها إلى الدفع بعمل برنامج الملاريا نحو الأفضل وبَما يمكنه من لعب الدور المناط به في مواجهة النواقل المختلفة وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بمجابهتها، كما أكدت التوصيات على ضرورة زيادة فرص التأهيل والتدريب لرفع كفاءة كوادر برنامج الملاريا.

وأكد مدير عام البرنامج الوطني للملاريا الدكتور ياسر باهشم، على ضرورة الإسهام في الارتقاء بمستوى عمل البرنامج .. مطالبا الجميع بالإسهام في إنشاء قاعدة بيانات سليمة تساعد صانع القرار في التخطيط السليم لمجابهة النواقل المختلفة منها الملاريا والضنك وغيرها .. مؤكدا أهمية تبني الإستراتيجية الوطنية للأعوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤م والعمل على إنجاحها.