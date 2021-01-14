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الأخبار تعيين د.محمد علي ناصر عميدا لكلية الإعلام بجامعة عدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارتعيين د.محمد علي ناصر عميدا لكلية الإعلام بجامعة عدن [email protected] تعيين د.محمد علي ناصر عميدا لكلية الإعلام بجامعة عدن. . روابط ذات علاقة وزير الداخلية يؤكد وقوف الحوثيين وخبراء إيرانيين ولبنانيين وراء الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي مدارس الأوائل تحتفي بتكريم المتفوقين وزير الزراعة والثروة السمكية يلتقي بالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة حفل بهيج في تخرج الدفعة 40 من قسم الهندسة المدنية في جامعة عدن بحضور العميد

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