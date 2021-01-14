شكرا لبحثكم عن خبر وزير الزراعة والثروة السمكية يلتقي بالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – إعلام الوزارة

التقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء سالم السقطري، صباح اليوم، بالعاصمة عدن، بقيادة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وناقش السقطري مع رئيس وحدة الزراعة والتنمية الريفية محمود حيدرة سلام، المشروع الخاص بمواجهة كوفيد 19 الممول من البنك الإسلامي البالغ تكلفته 8 مليون$، والذي يشمل تقديم 900 قارب صيد مع المحركات ومعدات الصيد وسترات النجاة، وكذا تأهيل مركز المعلومات، ومكاتب الرقابة والجودة في منفذي شحن والوديعة.

حضر اللقاء نائب رئيس وحدة الزراعة والتنمية الريفية د. جلال محمد، ومساعد مدير الصندوق الاجتماعي بعدن فؤاد سلام، وزيرة الشرماني وكيل قطاع التخطيط والمشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي سياق منفصل التقى الوزير السقطري إدارة مشروع الأشغال العامة لبحث آلية تنفيذ مشروع مراكز الإنزال السمكي الممول من البنك الإسلامي، بتكلفة 13.250.000 مليون$.

وناقش السقطري مع مدير مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده أحمد، المواقع المحددة لتنفيذ المشروع على مستوى المحافظات المحررة المحددة كالتالي:

بروم وقصيعر، الحسوة، الخوخة، الزهاري، أحور، عين با معبد، قشن وسيحوت، رأس العارة، صقرة، زاحق، شوعب.

حضر اللقاء المهندس محسن علوي السقاف مدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة (عدن، أبين).

ومدير عام مكتب الوزير د. مساعد القطيبي، وعدد من وكلاء الوزارة.