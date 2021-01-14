شكرا لبحثكم عن خبر حفل بهيج في تخرج الدفعة 40 من قسم الهندسة المدنية في جامعة عدن بحضور العميد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن -زين محمد الكلدي:

أقيم حفل تخرج صباح اليوم في عدن( خور مكسر ) بمناسبة تخرج عشرات الطلاب الجامعيين من كلية الهندسة قسم مدني جامعة عدن الدفعة 40 لعام 2020م للراعي الرسمي شركة الوحدة للاسمنت وأيضا الراعي المشارك شركة انماء العقارية.

وقد حضر عميد كلية الهندسة لجامعة عدن الدكتور صالح مبارك والقى كلمة تهنئة للطلاب الخريجين ودعى حكومة المناصفة الى النظر بجانب التنمية والاهتمام بالجيل الذي سلاحة القلم بعيدا عن الصراعات السياسية، وحضر العديد من الدكاترة في الجامعة.

ويأتي هذا التخرج الجامعي مع أزمات تشهدها البلد لكن باصرار وتحدي قاوم هؤلاء الطلاب واجتازوا كل المراحل الصعبة الشاقة من أجل أن يخدموا هذا الوطن المحتاج لهم على حر من الجمر.