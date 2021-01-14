محافظ لحج يوجِّه بضبط المعتدين على أراضي المشروع الدولي للسِّكَّة الحديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، الجهات الأمنية والأشغال العامة والهيئة العامة للأراضي بالمحافظة، بسرعة ضبط المعتدين على أراضي الدولة الخاصة بالمشروع الدولي للسِّكَّة الحديد وشارع التسعين بمنطقة جَعوَلَة بمديرية تبن، وإحالتهم للقضاء.



وشدد المحافظ خلال ترأسه اجتماعا للجهات المختصة اليوم، على وقف الاعتداءات التي لحقت بأراضي المشروع والشارع وإزالة الأبنية الخرسانية العشوائية، مؤكداً على الموقف الحازم للسلطة المحلية لمنع وإيقاف التعدي على أملاك واراضي الدولة، واحالة مرتكبيه إلى الاختصاص القانوني لينالوا جزاءهم الرادع.

في سياق آخر وقع محافظ لحج، اتفاقية شراكة بين مستشفى " ابن خلدون " العام، ومنظمة " هانديكاپ انترناشيونال " ، لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً و المصابين و الجرحى.

وأشاد المحافظ خلال حفل التوقيع الذي ضم وفد المنظمة برئاسة مديرها باليمن كارولين داوبير، التدخُل الإنساني للمنظمة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم كل تسهيلاتها لتنفيذ مشاريع المنظمة في المحافظة.

من جانبه أوضح مدير المنظمة، الى ان المشروع يشمل إعادة تأهيل العاملين الطبيين بالمستشفى، وتوفير الرعاية للمرضى ، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة.

الى ذلك دشن المحافظ حملة نظافة الشاملة لمدينة الحوطة، مشدِّداً على إدارة صندوق النظافة بمضاعفة الجهود في توفير بيئة آمنة ونظيفة في المحافظة.