وزير الزراعة ومحافظ أبين يناقشان المشاريع المتعثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ومحافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، المشاريع المتعثرة المتعلقة بالري في دلتا أبين.



وتطرق الاجتماع، مشروع سد حسان الممول من صندوق أبو ظبي للتنمية البالغ تكلفته 100 مليون دولار، والذي تعثر بسبب الظروف والحروب التي مرت بها محافظة أبين منذ 2011.

وأكد الوزير استعداد الوزارة لمتابعة الجهة الممولة والشركة الصينية المنفذة، لإعادة تفعيل المشروع، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعترض طريقه.

واستعرض المحافظ عدد من المشاريع المتعلقة بالري، منها مشروع قنوات الري بمديرية أحور الممول من المؤسسة الدولية للتنمية بتكلفة 17 مليون دولار، ومشروع التنمية الزراعية الممول من البنك الإسلامي، ومشروع وادي بنا الممول من الصندوق العربي الكويتي، مشيراً إلى حاجة دلتا أبين للدعم لإنعاش القطاع الزراعي، وكذا دعم القطاع السمكي من خلال مساعدة الصيادين في المحافظة.