محافظ تعز يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع خدمية بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية للإغاثة لتنفيذ ثمانية مشاريع تعليمية، ومشاريع مياه.



وخلال حفل التدشين بكلية الأداب بالجامعة، ثمن المحافظ الدعم الإنساني الكبير لدولة الكويت الشقيقة، التي لها بصمات واضحة من خلال دعمها لمشاريع في مختلف الجوانب التعليمية والصحية والجامعات والمياه والإغاثة.

واعتبر المحافظ شمسان أن ترميم وتأثيث عدد من مباني الكليات سيساهم في استعادة الدور الريادي والتعليمي للجامعة، منوها الى أن السلطة المحلية ستدعم الجهود الهادفة لتعزيز القدرات والمهارات العلمية والتخصصية وفق معايير علمية ومهنية تلبي احتياجات سوق العمل والمجتمع ومتطلبات النهوض بالمحافظة والوطن بشكل عام.

واكد شمسان على توحيد الجهود لاعادة اعمار ما خلفته حرب مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي استهدفت المنشآت والمصالح العامة وخصوصا المؤسسات التعليمية والصحية، والتي تحتاج لبذل جهود استثنائية من جميع أبناء المحافظة لتجاوز هذه المرحلة والمضي قدماً نحو التعافي الشامل في كل القطاعات والمجالات.