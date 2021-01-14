وزير الخدمة المدنية والتأمينات يناقش سير عمل مكاتب الخدمة المدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي اليوم، سير العمل في مكاتب الخدمة المدنية والبرامج والخطط المستقبلية والصعوبات التي تواجهها .



وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله الميسري ووكلاء ومدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية ومراكز المعلومات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظات عدن ولحج وابين والضالع، الى انجازات خطة العام المنصرم واوجه القصور ، وكذا خطة العام 2021م خاصة ما يتعلق بتطوير الأداء، والصعوبات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها البلاد.

واكد الدكتور عبدالناصر، على الأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا القطاع الحيوي في خارطة الخدمات الحكومية ودوره المحوري في الاهتمام والتطوير والتحديث للعمل الاداري والعنصر البشري الذي يشكل معضلة هامة خلال مرحلة التعافي والانتعاش الذي تتطلبه المرحلة الراهنة...مشددا بمضاعفة الجهود لتحسين مستوى الأداء وفقاً للمهام والاختصاصات المسندة للوزارة في إطار الأهداف الإستراتيجية والسياسات التي يتضمنه الهيكل العام لمؤسسات الدولة.

واوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ،حرص الوزارة من ايجاد السبل الكفيلة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العمل ومنها تفعيل جوانب الربط الشبكي الإلكتروني بما يسهم في تنظيم وتسهيل أعمال الوزارة وانشطة مكاتبها بفروع المحافظات.