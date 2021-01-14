وزير النقل يناقش الصعوبات والإحتياجات التطويرية لمؤسسة موانئ خليج عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، اوضاع مؤسسة موانئ خليج عدن وسير العمل بمختلف القطاعات التابعة لها ونشاط الارصفة والحاويات والصعوبات والاحتياجات وسبل تطويرها .



وتطرق الاجتماع بحضور وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر العربي المهندس سالم باسمير والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي امزربه وقيادات ومدراء عموم الادارات بالمؤسسة، الى التحديات التي تواجه عمل المؤسسة والحلول الممكنه لمعالجته والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالخدمات الملاحية والآلية المتبعة في تنمية وتحسين الإيرادات.

وفي الاجتماع أشاد وزير النقل الدكتور عبدالسلام بالجهود الملحوظة التي بذلتها قيادة وموظفي المؤسسة ودورها في الحفاظ على استمرار عملها خلال المرحلة العصيبة التي مرت بها البلاد وتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.. مشددا على ضرورة وضع خطط استراتيجية تهدف لتطوير أداء الميناء وتحسين خدماته الملاحية للارتقاء بما يقدمه لمختلف السفن والبواخر وجذب خطوط نقل جديدة تساهم في تفعيل عمل محطة الحاويات في كالتيكس وارصفة المعلا من اجل تنشيط الحركة التجارية وجعل الميناء فاعلاً ومنافساً للمواني المجاورة.

واوضح ان المرحلة القادمة تتطلب تهيئة المناخ المناسب لتجاوز الصعوبات الذي يواجهها داخلياً والنهوض بنشاط الميناء وتحسين ايراداته وحل مشاكل حقوق العمال والمديونيات المستحقة وترتيب الامور المتعلقة بالوضع المالي عبر ايجاد الحلول السريعة للاصلاح من خلال اتباع الاطر الرسمية والقانونية المتاحة ...مثمناً مختلف المهام والأنشطة والخدمات النوعية التي أنجزتها المؤسسة خلال الفترة المنصرمة.

وبين وزير النقل، ان الوزارة تعكف حالياً لمعالجة الاشكاليات المقدمة من قيادة الموسسة والقطاعات التابعة لها والمتضمنة ارتفاع تكاليف التأمين والشحن للبواخر القادمة و ايجارات النقل لمناقشته مع الحكومة بما يمكن من دعم وتحسين اوضاع الميناء اضافة الى امكانية الاستفادة من مشاريع المقدمة من الجهات المانحة كالبرنامج السعودي للأعمار الذي قدم 35 مشروع ومشروع هيئة برنامج الامم المتحدة وصندوق ابو ظبي للاستثمار في دعم الخطط التوسيعية والاستثمارية التي تحتاجه مختلف قطاعات الميناء بما يسهم تحسين الايرادات واستعادة نشاطه الدولية.

من جانبة استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني خليج عدن، مجمل الجهود التي تبذلها المؤسسة في رفع مستوى الأداء وتنظيم شؤون العمل بمختلف الجوانب وملامح خطة العام الجاري التي تهدف إلى تعزيز المكاسب والانجازات المحققة التي تتطلبه المرحلة الحالية.

تخلل الاجتماع عرض مرئي عن نشاط واقع ميناء عدن واحصائيات لحجم الخسائر في الايرادات والتداول في محطات الحاويات وملامح المشاريع الإستراتيجية التطويرية لمرحلة المقبلة .

وكان قد تفقد وزير النقل سير العمل والنشاط التجاري لارصفة المعلا بميناء عدن واطلع على حركة نقل ومناولة البضائع الجافة والتفريغ والخدمات المقدمة للبواخر والصعوبات التي تواجه سير عمل الميناء .