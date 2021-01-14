افتتاح مشروع مياه خمر بمدير عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيلا محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، وعلي الكندي اليوم، مشروع مياه خمر بمديرية عتق، بعد تأهيل مكوناته الاساسية، بتمويل من منظمة عون المباشر بالكويت، بتكلفة 265 الف دولار.



واشاد الوكيل لمروق بنجاح تدخلات المنظمة في المشروع، مثنيا على نوعية وجودة تدخلات الجمعيات والمنظمات الكويتية في شبوة، منوها باستراتيجية دعمها التنموي للمحافظة وتحقيق الاستفادة منها وفي مختلف المجالات.

من جانبه اوضح مدير منظمة عون احمد وهاب ، الى ان المشروع يتضمن توريد وتركيب وحدة ضخ غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية وانابيب حديدة وترميم ثلاثة خزانات مختلفة السعات وغرفتي مضخات المشروع.