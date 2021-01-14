وزير المياه يناقش مع محافظ الضالع كيفية تحسين شبكة المياه والصرف الصحي بالمدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، كيفية تحسين شبكة المياه والصرف الصحي بالمدينة، والبحث عن تمويلات للمشاريع المتعثرة لقطاع المياه .



وتطرق اللقاء إلى ضرورة البحث عن معالجات للمشاكل التي تواجه المحافظة في قطاع المياه والصرف الصحي، وأهمية مشروع مياه سناح، وتفعيل مشروع تطوير مصادر المياه بالمحافظة.

وأستمع الوزير الشرجبي، من محافظ الضالع على مشاكل قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، وضرورة تدخل المنظمات في تقديم الدعم اللازم لتحسين شبكة المياه التي تم إستنزافها خلال الفترة الماضية بطريقة عشوائية.

وأكد الوزير الشرجبي، على أن الوزارة تسعى لمعالجة الإشكاليات التي تعاني منها المدينة في قطاع المياه والصرف الصحي، والبحث عن تمويلات لمشروع تحسين وتطوير مصادر المياه في الضالع، و تحديث الدراسة التي أعدها البنك الدولي الخاصة بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المدينة التي توقف بسبب الحرب والبحث عن تمويل للبدء في تنفيذ المشروع الذي يهدف الى خدمة المواطن بالدرجة الرئيسية .