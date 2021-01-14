الوزير الشرجبي يبحث مع اليونسيف تحديد اولويات التدخلات لمشاريع قطاع المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع وفد منظمة اليونيسيف برئاسة رئيس قسم المياه والصرف الصحي بالمكتب الرئيسي للمنظمة دومينيك بورترد، تحديد أولويات التدخلات الخاصة بالمشاريع التطويرية والتحسينية لقطاع المياه والصرف الصحي في اليمن.



وناقش الاجتماع، سير الأعمال التطويرية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ( 2021-2022) ، وماتم انجازه من مشاريع وأنشطة خلال الفترات الماضية ، وكيفية تعزيز العلاقة بين المنظمة والوزارة في تحسين قطاع المياه والصرف الصحي وإعتماد الوزارة الخطط التنفيذية المقدمة من المنظمة حسب الإحتياجيات الضرورية في كافة المحافظات .

وأكد الوزير الشرجبي، على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء في تحسين وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات اليمنية وتعزيز العلاقة مع المنظمات المانحة.

من جانبه أستعرض وفد منظمة اليونيسيف، الخطط التحسينية للمشاريع التطويرية لقطاع المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات..مؤكداً على أهمية التعاون المشترك وتعزيز مختلف اوجه الدعم لوزارة المياه والمؤسسات والهيئات التابعة لها في تنفيذ الخطط التطويرية وعرض أنشطة اليونيسيف فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي والتمويلات المتاحة للعام 2021م لضمان إستدامة المشاريع وخدمة المواطنين بشكل رئيسي .