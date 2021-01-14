وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي موقف المجتمع الدولي من استهداف مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ،وموقف المجتمع الدولي من الجريمة الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي.



وأكد وزير الخارجية،ان نتائج التحقيقات التي توصلت لها اللجنة المكلفة بالتحقيق في جريمة استهداف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة والتي اسفرت عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين والمسافرين والموظفين والطلاب والصحفيين ومسؤولين حكوميين ونساء واطفال وعاملين في المجال الإنساني، اثبتت بشكل قاطع أن مليشيا الحوثي الإرهابية هي من نفذت ذلك الهجوم.

وأشار وزير الخارجية، الى أن ذلك الفعل الإرهابي يستدعي اتخاذ موقف جاد وحازم من قبل مجلس الامن وإدانة الجناة وتحميلهم تبعات ما ترتب على ذلك الاستهداف الجبان لمطار مدني المكتض بالمسافرين والمستقبلين من ازهاق للأرواح وسفك الدماء دون أي مراعاة للأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية..معبراً عن ثقته بأن موقف الأصدقاء الروس سيكون موحدا مع بقية أعضاء مجلس الامن في رفض وإدانة ذلك العمل الإرهابي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة مرتكبيه.

من جانبه، أكد السفير الروسي على عمق العلاقات اليمنية- الروسية وروابط الصداقة التي تجمع الشعبين اليمني والروسي..مجدداً دعم روسيا لأمن واستقرار ووحدة اليمن.