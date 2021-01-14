وزير الاعلام والثقافة والسياحة يزور الفنان المسرحي جميل محفوظ في منزله بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، الفنان المسرحي الكبير جميل محفوظ في منزله بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأكد الارياني، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام الوزارة بالرموز من الفنانين والمبدعين الكبار الذين خدموا الشأن الثقافي والابداعي ورفدوا الساحة المسرحية بأجمل الأعمال الفنية..مشيداً بأعمال المخرج جميل محفوظ الذي ترك بصماته الفنية الاخراجية في الاعمال المسرحية التي استمرت طيلة 35 عاما شارك خلالها في عدد من المهرجانات الوطنية والجماهيرية وعرف بأعماله المسرحية المتميزة.

ونقل الوزير الارياني للفنان المسرحي جميل محفوظ، تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..منوها بتوجيهاته الدائمة الاهتمام بكافة الفنانين والمبدعين وتكريمهم ورعايتهم.

وأشار وزير الاعلام والثقافة والسياحة، الى أن الوزارة بصدد تنظيم فعالية لتكريم الفنانيين والمبدعين وإعادة اخراج أعمالهم الابداعية والفنية بما يتواكب مع التطورات الحاصلة في مجال الاعلام وجعل تجربتهم في متناول الجميع..لافتاً الى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من حراك ثقافي وفني وسياسي..مشيداً بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفع باتفاق الرياض وصولا الى تشكيل الحكومة وعودتها وتهيئة الاجواء لاعادة تطبيع الاوضاع وتقديم الخدمات.

ويعد المخرج محفوظ من اهم رجالات الاخراج المسرحي والمسرح عامة والذين طافوا الوطن العربي ودولا عديدة لنقل ثقافة اليمن والتي كانت ولا زالت نموذجا للأعمال المسرحية العربية بشكل عام، كما عمل محفوظ استاذاً مسرحياً في معهد الفنون الجميلة وتبوأ إدارته في فترات سابقة.