محافظ تعز يطلع على سير الخدمات الطبية في مستشفى الشهيد عدنان الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الخميس، على سير الخدمات الطبية في أقسام الطوارئ والجراحة والاشعة والعيادات الخارجية والصيدلية والمختبرات بمستشفى الشهيد عدنان الحمادي "العسكري سابقا".



واشاد المحافظ خلال زيارته للمستشفى ومعه مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي بمستوى الخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها المستشفى..موكداً أن مستشفى الشهيد عدنان الحمادي "العسكري سابقا" يعد من أفضل المستشفيات في تقديم خدماته الطبية وكذلك إجراءات التنظيم والادارة الفاعلة.

وقال محافظ تعز" سنعمل على تفعيل مختلف الادارات والاقسام التخصصية واستكمال الجهود التي ساهمت في إصلاح الاضرار الكبيرة والدمار الذي طال المستشفى نتيجة الاستهداف المباشر من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران" .

كما استمع المحافظ من نائب مدير المستشفى الدكتور عبد القوي المحمودي، الى شرح حول طبيعة الاداء واستقبال المرضى والخطط الهادفة الى التغلب على العوائق والتحديات المتمثلة بتوفير المعدات والاجهزة الطبية المهمة لتمكين المستشفى من تقديم خدماته الطبية المتكاملة..مشيدا باهتمام المحافظ وحرصه على إصلاح الاضرار واستعادة دور المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.