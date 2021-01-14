السفير ناجي يستعرض مع مسؤول مجري انتهاكات وجرائم المليشيات الحوثية ضد المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمن القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست أحمد عبدالله ناجي، الموقف الايجابي للحكومة المجرية الى جانب اليمن وادانتها الشديدة للهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية اثناء وصولها مطار عدن الدولي.



واستعرض القائم باعمال السفارة اليمنية خلال لقائه، اليوم، مساعد وزير الخارجية المجري لاسلو فاردي، تطورات الاوضاع على الساحة اليمنية..مؤكداً ترحيب الحكومة اليمنية بإدراج الإدارة الأمريكية جماعة الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية..مشيراً الى ان الحكومة ستعمل مع منظمات الأمم المتحدة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية للوصول إلى آلية تضمن وصول المساعدات الى كافة المناطق المستحقة.

وتطرق، الى سلسلة الانتهاكات والجرائم الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد ابناء الشعب اليمني منذ انقلابها في العام 2014م..مؤكدا أن قرار ادراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب هو قرار عادل بعد قرابة سبع سنوات من محاولات دفع هذه الجماعة الى التخلي عن السلاح والالتزام بالحل السلمي.

من جانبه جدد المسؤول المجري، عن ادانة بلاده للهجوم الإجرامي الذي استهدف الحكومة اليمنية اثناء وصولها مطار عدن الدولي..معبراً عن أسف بلاده لما وصلت اليه الأوضاع في اليمن في ظل استمرار الحرب..متمنيا أن تثمر الجهود المبذولة إلى إحلال السلام وانهاء الصراع.